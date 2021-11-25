12 سدر منسف لـ12 موظفاً في شركة حكومية تُثير ضجة بالأردن وتشعل نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار تقرير لديوان المحاسبة في الأردن، الجهاز الرقابي المالي الأعلى، لصرف شركة حكومية رسمية مبلغ 990 دينار أردني (1.396 ألف دولار أمريكي) مقابل 12 سدر منسف لـ12 شخص، جدلًا في الشارع الأردني.

وكشف التقرير الديوان المخصص لعام 2020 بأن شركة السمرا لتوليد الكهرباء، التابعة للحكومة الأردنية، صرفت هذا المبلغ المالي لحجز طاولتين في أحد المطاعم.

وفصل التقرير السبب الذي صُرف لأجله هذا المبلغ وهو مقابل تناول 12 سدر منسف كوجبة غداء لـ12 شخص، وهو ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الذين ترجموا غضبهم بتغريدات طالبوا فيها محاسبة المسؤولين.

وأوضح التقرير أن مصاريف الضيافة في الشركة خلال العام 2017 بلغت 11,883 ألف دينار، وأكثر من 22 ألفًا في العام 2018، وفي العام 2019 أكثر من 25 ألف دينار، بإجمالي تجاوز 49 ألف دينار.

كما كشف التقرير وجود أكثر من 5 آلاف دينار ذمم مالية مستحقة على موظفين مستقيلين من الشركة.

وأظهر التقرير التقرير إن قيمة المكافآت المصروفة لعدد من موظفي الشركة بلغ ما مجموعه 81,616 ألف دينار، للأعوام (2017 - 2019)، إضافة إلى صرف مكافأة إنجاز بواقع راتب إجمالي إلى راتب ونصف، حيث تم صرف حوالي 660 ألف دينار، لعامي 2017 و2018.

ديوان المحاسبة :

شراء ١٢ سدر منسف ل١٢ شخص بمبلغ ٩٩٠ دينار.

الله ستر ما جابولهم كوكتيل

كان طلع عجز بالميزانية — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) November 24, 2021

😂😂😂😂خاتمة الاحزان ان شاء الله مسامحينهم ب ال ١٢ سدر منسف وبحقهم

بدنا حقنا بالفوسفات والاسمنت والبوتاس والكهربا

وصفقة العار

ركزولي عليهم وعلى اللي سمسمر فيهم

وفكونا من المناسف😒 — sumya-wael (@om_mo3taz1979) November 25, 2021

12 سدر منسف لـ 12 شخص في شركة حكومية 😂😂 ول عليهم يرجل مكبر بطونهم.

أنا بعرس إبني لـ 150 شخص 12 سدر منسف يا هملالي هذا انا طلعت بخيل 😂😂😂😂

ترى مش مني، من ديوان المحاسبة. pic.twitter.com/k1Am7iQsZj — 🇯🇴E.barakat عماد بركات🇯🇴 (@emadbarakatjgm1) November 24, 2021