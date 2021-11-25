دعاء مستجاب بعد المذاكرة وعدم النسيان

مع اقتراب فترة الامتحانات تبحث الأمهات عن دعاء بعد المذاكرة وعدم النسيان، وهو أحد الأدعية المُهمة والضرورية للطلاب في كافة الأعمار والمراحل الدراسية، حيث أنَّ الدعاء هو أحد أهم السُبل التي تُعين الإنسان على قضاء حوائجه، واجتماعه مع ضالته، وتفريج همومه وكُرباته.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، دعاء بعد المذاكرة وعدم النسيان حيث أن الدعاء يُساعد على زوال القلق والخوف من رهبة الاختبار، وفيما يلي من المقال سنقوم بتقديم عدد يسير من الأدعية التي تُقال بعد المذاكرة لعدم النسيان.

دعاء بعد المذاكرة وعدم النسيان

فيما يلي نذكر بعض الأدعية التي يُمكن أن يُرددها الطالب بعد المُذاكرة ويلجأ من خلالها إلى الله تعالى ليُعينه على عدم النسيان:

اللهم يا علّام الغيوب ويا مُيسر كل أمرٍ عسير، يسر أمري واشرح صدري واحلل عقدة لساني، واجعل النجاح حليفي في هذه الاختبارات.

اللهم يا رحمن يا رحيم بقدرتك يا أرحم الراحمين، اللهم ذكرني إذا نسيت، وسهل علّي الصعاب، وسدد خطاي، واجعل الصواب حليف إجابتي في اختباري.

اللهم إني استودعك ما درست وما حفظت وما فهمت، اللهم يا قدير ردَّهم لي في وقت حاجتي، ولا ترني في اختباراتي بأسًا يُحزن قلبي.

اللهم يا حي يا قيوم يا مُجيب دعوة الداعي إذا دعاك، أسألك بفضل أسمائك الحُسنى أن تُجيب دُعائي وتُحقق سُؤلي وتجعل النجاح والتوفيق رفيقا دربي يا ربَّ العالمين.

ربي إني توكلت عليك في كل أمري، فأنت حسبي إذا ضاقت بي السُبل، اللهم افتح بصيرتي وأنر دربي، وابعد النسيان عني، وحسّن إجابتي في اختباري واجعل أمري كله خير.

اللهم إني سلمتك أمري، وتعبي واجتهادي في مذاكرتي، يا مُنصف العالمين، يا رحمن يا رحيم، اللهم أذق قلبي لذّة وفرحة النجاح بعد تعبي يا كريم.

اللهم يا رب العالمين اجمع بيني وبين ضالتي، وأفرح قلبي، واجعل علمي هذا علمًا نافعًا لي في ديني ودنيتي وناصية أمري.

دعاء لتثبيت الحفظ

فيما يلي نذكر بعض الأدعية التي يُمكن أن يقولها الإنسان ويقصد بها وجه الله عزَّ وجل، ويرجو منه أن يُثبت له ما تعلَّم وما درس من المعلومات قبل الاختبار:

اللهم يا ربَّ العالمين يا رحمن يا رحين اللهم استودعك علمًا تعلمته، وجهدًا بذلته، وأيامًا قضيتها بالدراسة والمُذاكرة، اللهم ردَّهم لي في يوم حاجتي، وأتمَّ لي أمر اختباري.

اللهم اجعل مُذاكرتي خير، واختباري فيها خير، واجعل كل أمري خير، ولا ترني في نفسي بأسًا وحزنًا، يا أرحك الراحمين.

اللهم يا باعث الأنبياء والمُرسلين، ويا مُلهم الملهمين، اللهم ألهم عقلي التذكر في الاختبار، وأبعد عن ذهني الشرود والتشتت.

اللهم يا رزاق يا كريم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام، اللهم أنر دربي بنورك الذي لا ينطفئ، وأبعد عن قلبي وعقلي وذهني ظلمات التشتت والنسيان الجهل.

دعاء المذاكرة والتوفيق

لا يُمكن للإنسان أن ينجح في أي مفصل من مفاصل حياته دون الوصول إلى توفيق الله تعالى ورضاه، وفيما يلي نذكر بعض الأدعية للمذاكرة والتوفيق فيها:

اللهم يا من تقول للأمر كن فيكون، اللهم أسألك أن تجمعني بأحلامي، وتُحقق نجاحي، وتجعلني من المُوفقين من عبادك والصالحين الأخيار في الدنيا والآخرة.

اللهم يا قادر يا قدير اللهم أسألك من قدرتك أن توفقني في دربي، وتجعلني من الناجحين المُتفوقين في دراستي وعلمي، وتجعل الخير خاتمة أمري.

يا ربَّ العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم أسألك أن تُبعد عني النسيان والضلال والتشتت، وتهبني سرعة الحفظ والبديهة والتذكر.

توكلت على الله، بسم الله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر، اللهم اشغل قلبي وعقلي وذهني بذكرك، واجعلني من عبادك الصالحين الراضين المرضيين.

اللهم احط قلبي بنورك، وأظل قلبي بظل رحمتك، وتلطّف بي، ولا تذق قلبي حُزنًا يا رب العالمين

دعاء التذكر في الامتحان

قد يتشتت ذهن الطالب في المتحان فينسى ما حفظ وتعلَّم، وإنَّ الدعاء هو أفضل السُبل للتذكر، وفيما يلي نذكر بعض أدعية التذكر في الاختبارات:

بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الرحمن الرحيم في كل وقت وحين، اللهم ألهم قلبي التذكر، وأبعد النسيان عن قلبي وعقلي.

اللهم صلي على نبي الله محمد خير الخلق وسيد المرسلين أتم الصلاة وأفضل التسليم، اللهم يا رب العالمين يا مُنجي يونس من بطن الحوت، اللهم نجِّ عقلي من ظلمات النسيان والتشتت.

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام، اللهم أزح غُمّة قلبي، وفرّج كربتي، وردَّ لي ما تعلمت وحفظت ودرست بقدرتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت حسبي في كل أمري، عليك توكلت، وإليك مرجعي، اللهم أبعد الظلمات عن دربي، وأجعل أمري كله نور على نور.

دعاء دخول الاختبار

إنَّ الدعاء عند دخول الامتحان يُساعد الطلبة على إبعاد التوتر والخوف الناجم عن ضغط الامتحان، وفيما يلي نذكر بعض أدعية دخول الامتحان:

يُمكن للطالب عند دخول الامتحان أن يقرأ سورة الفاتحة ويردد المعوذات، فإنَّ في قراءة القرآن الكريم انشراح لصدر الإنسان.

يُمكن للطالب ترديد قوله تعالى: “سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى *إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى* وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى”[1].

بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله، اللهم لك الحمد والشكر في كل وقت وحين، اللهم أعني على تقديم هذا الاختبار واجعل ختامه النجاح والخير.

اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، وأجعل نورك يُحيط بي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم أنت ربي وحسبي وولي أمري، اللهم ارزق قلبي فرحة النجاح والتوفيق والتفوق يا أرحم الأرحمين ويا أكرم الأكرمين.

اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الأمر إذا شئت سهلًا، اللهم سهل تقديم هذا الاختبار علي، واجعل أمره خير لي.

دعاء قصير للنجاح في الاختبارات

لا يُمكن للإنسان أن ينال النجاح في الاختبار دون مشيئة وقدرة الله تعالى وتوفيقه له، وفيما يلي نذكر بعض الادعية القصيرة للنجاح في الامتحان بإذن الله تعالى:

اللهم أسألك حُسن الإجابة وصوابها، أسألك الهُدى والهداية في الدنيا والآخرة.

اللهم أسألك الرضا والرحمة والغفران، اللهم أسألك النجاح والتوفيق والتفوق.

اللهم سعادة تغمر قلبي، اللهم نجاح يفرح قلبي أهلي، اللهم نور يُضيئ ظلمات قلبي.

اللهم يا حنّان يا منّان أسألك السداد في الخُطا، والهداية في السبيل، والنجاح في الاختبار.

بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله ولا إله إلا الله.

اللهم أنر قلبي بنورك الذي لا ينطفئ، وأزل الظلمات عن دربي.

اللهم يا حي يا قيوم يا علام الغيوب أجعل النجاح حليفي في هذا الاختبار، واجعل نهاية أمري خير.

دعاء شكر بعد الامتحان

بعد الخروج من المتحان لا بدَّ من التوجه إلى الله عزَّ وجل وشطره على نعمه التي أتمَّها على الإنسان، وفيما يلي نذكر بعض أدعية الخروج من الامتحان:

اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم، اللهم لك الشكر شكرًا عظيمًا يليق بعزتك وجلالك، اللهم كما أنعمت فتمم.

اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علمًا نافعًا واجعلني من أهل القرآن يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد على توفيقك لي وتيسيرك لأمري، اللهم أجعل هذا العلم علمُا ينفعني في دنيتي، ويرفعني في آخرتي.

الحمد لله الذي شرح صدري ويسر أمري، ووفقني في امتحاني وجمعني وضالتي، وأدخل فرحة النجاح إلى قلبي.

الحمد لله الذي جعل النجاح حليفي، اللهم يا كريم أجعل هذا النجح بداية خير لي في طريقي ودربي، وأجعله سبيلًا لنيل رضاك ومحبتك لي يا رب العالمين.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي تضمن مجموعة وفيرة من أعذب وأجمل الأدعية التي تتعلق بفترة الاختبارات، والتي يُمكن للطالب أن يُرددها في هذه الفترة، والذي ذكر دعاء بعد المذاكرة وعدم النسيان ، كما ذكر دعاء التذكر والنسيان في الامتحان، ودعاء الدخول إلى الامتحان، ودعاء الخروج من الامتحان.