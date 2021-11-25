حماس : ندين ونستنكر قرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس 25/11/2021 ، "ندين ونستنكر قرار أستراليا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، ونعتبره خضوعًا للإرادة الإسرائيلية، وانحيازًا صارخا للاحتلال، وتغطية لإرهابه وعدوانه المستمر ضد أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا وفلسطين".

وأضاف: "مقاومة حزب الله للاحتلال، وقيامه بواجبه الإنساني والديني والوطني والأخلاقي في مواجهة محاولات العربدة الإسرائيلية، ودفاعه عن شعبه وأرضه من التغول الصهيوني، هو فعل بديهي ومشروع لدى كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والوطنية".

وتابع: "تصنيف قوى المقاومة الفلسطينية والعربية كمنظمات "إرهابية" من بعض الدول، يشجع الكيان الصهيوني ويعطيه الغطاء لتصعيد جرائمه ضد شعوب أمتنا، وهو ما يجعل هذه الدول تحتل مكان الشريك الكامل في جرائم الاحتلال من جهة، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم من جهة أخرى".

وأكد أن المقاومة الفلسطينية والعربية، وفي مقدمتها حركة حماس وحزب الله، سيقومان بواجبهما الطبيعي والمبدئي في مقاومة الاحتلال الغاشم، ومواجهة وجوده على الأرض العربية بكل الوسائل، بالرغم من مثل هذه القرارات الجوفاء التي لن تثني شعوبنا ومقاومتنا عن خيارها.

وصنّفت أستراليا، «حزب الله» بأسره «منظمة إرهابية»، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم المسلّح الذي يسيطر على قسم كبير من لبنان لتشمل جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، إنّ التنظيم المسلّح المدعوم من إيران «يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية» ويشكّل تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» لأستراليا.