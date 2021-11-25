اجتماع هام لاتحاد الموظفين في "الاونروا" اليوم..هل سنصل لإضراب مفتوح؟

أكد أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في قطاع غزة ، انه من المقرر ان يعقد اتحاد الموظفين اليوم الخميس 25/11/2021 ، اجتماعاً هاماً لقرار الخطوة القادمة بعد الانتهاء من نزاع العمل ، وضمن الخطوات لاسترداد حقوق الموظفين واللاجئين .

وقال المسحال خلال تصريحات سابقة ل"فلسطين اليوم" ان الاونروا قد نظمت بالأمس إضراباً جزئياً في كافة مرافق "الاونروا " الخدماتية والصحية والتعليمية ، ليكون الاضراب هو الإجراء التصعيدي الثالث ، وخاصة بعد انتهاء مدة نزاع العمل.

وبين المسحال ان اجتماع الإتحاد المقرر عقده اليوم الخميس هام كونه سيقرر الخطوة القادمة ، وخاصة ان انتهاء مدة نزاع العمل الـ21 حيث يتيح قانونياً الشروع بخطوات أما تدريجية أو تصعيدية وقبل الوصول للإضراب الشامل .

وأشار المسحال الى ان الاتحاد ومنذ عدة أيام يعقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل ،ومجلس اولياء الامور وغيرها من الشرائح لوضعهم في صورة ما قد تصل إليه الامور حال فشل الحوارات والدخول في إضراب مفتوح ومدى تأثيرها على الخدمات المقدمة .

وكان اتحاد العاملين في "أونروا"، طالب بـ "إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي"، و"إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي". إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".

ويطالب الاتحاد بـ "صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%".

وتواجه "أونروا"، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر.