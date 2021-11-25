طريقة شراء وبيع العملات الرقمية

تعدّ العملات الرقمية نتاج الثورة التكنولوجية في الاستثمار، حيث بدأ ظهورها عام 2009 وكانت حينها عملة البيتكوين هي الأولى فقط التي تم إصدارها، ولكن مازالت الآن العملات الرقمية قيد التطوير.

ازداد الإقبال من قِبل العديد من المُستثمرين خلال السنوات الأخيرة على بيع وشراء العملات الرقمية وأشهرها عملة البيتكوين بعد أن ارتفع سعرها لسعر غير مسبوق فما زالت في الصدارة حتى الآن، فهي بمّثابة الأب الروحي للعملات الرقمية، فبالرغم من معرفة الكثير من الأشخاص عن الاستثمار من خلال تلك العملات إلا أنه مازال يجهل البعض عن ماهية العملات.

وقبل الدخول إلى عالم العملات الرقمية، من المؤكد أنكم سمعتم من خلال النشرات الاخبارية مؤخراً عن تصاعد سعر عملة البيتكون بشكل غير مسبوق وهذه مجرد موجة عابرة من موجات قادمة حسب تحليل الخبراء، والآن نكمل.

ما هي العملات الرقمية؟

تعدّ العملات الرقمية نتاج الثورة التكنولوجية في الاستثمار، حيث بدأ ظهورها عام 2009 وكانت حينها عملة البيتكوين هي الأولى فقط التي تم إصدارها، ولكن مازالت الآن العملات الرقمية قيد التطوير.

باختصار العملات الرقمية ليس لها تواجد واقعي مثل العملات الورقية، فهي متواجدة في العالم الافتراضي عبر الإنترنت فقط، ولكن يتم إرسالها عبر خوارزميات رياضية عبر برامج الحاسب الآلي، ولكن بدون تحكم من قِبل الحكومة أو البنوك.

هل العملة الرقمية تقتصر على البيتكوين؟

بالتأكيد لا فقد تم إصدار الآلاف من العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها الكثير تُعرف باسم Altcoins، ففي بداية عام 2021 تم الإعلان عن وجود أكثر من 4000 عملة رقمية ومازال حتى الآن يتم إطلاق المزيد منها.

حيث تبلغ القيمة الإجمالية لكل العملات الرقمية بما يعادل 2 تريليون دولار، باستثناء عملة البيتكوين فهي تُمثل 60% من القيمة ككل، وهذا يوضح أن العملات الأخرى لا تتعدى قيمتها الـ 40%.

يستطيع المُستثمرين اعتماد العملات الرقمية خلال أي وقت عبر العرض والطلب وتحويلها بشكل مباشر بدون اللجوء إلى البنوك من خلال الإنترنت بكل أمان.

مميزات استخدام عملة البيتكوين

لا شك أن جميع العملات الرقمية تمتلك العديد من المزايا ولكن تختلف عملة البيتكوين عنهم بعض الشيء، حيث تتمثل مزاياها في الآتي:

سرعة التحويل.

سهولة استخدامها.

صُممت خصيصاً لعدم إمكانية إرجاعها في أي معاملة.

منخفضة التكلفة.

سهولة تنقلها في الشبكة العنكبوتية.

إرسالها بين الأشخاص بدون وسيط مثل البنوك والمؤسسات المالية كالنقود الورقية.

كيف تعمل العملات الرقمية؟

إن العملات الرقمية عبارة عن شبكات تعتمد على تقنيات عديدة من أهمها تقنية blockchain، فكل عمّلة على حدى هي عبارة عن ملف كمبيوتر قد تم تخزينه مُسبقاً في محفظة رقمية، تلك الملفات قابلة للتحويل بين الأشخاص سواء كان كلى أو جزئي عبر تقنية Blockchain، حيث تعد الأمان بالنسبة لمالكي العملات، فهي تتيح لهم إمكانية نقل قيمة العملات من شخص لآخر دون وسيط.

طريقة شراء العملات الرقمية

بالرغم من أن معظم العملات الرقمية ومن بينها عملة البيتكوين لا يتم شرائها إلا بالدولار الأمريكي إلا أن أغلب العملات يتم اقتنائها عبر استخدام عملة البيتكوين أو عملة أخرى.

لاقتناء العملات الرقمية بجميع أنواعها لابد من:

توافر محفظة إلكترونية وهي عبارة عن تطبيق عبر الإنترنت يساعد على الاحتفاظ بعملتك.

كما يُمكنك اقتناء العملات الرقمية من خلال وسيط مالي، ولكن حينها يجب إنشاء حساب في أي منصة تداول، ثم تقوم بتمويله لإمكانية شراء العملات المفضلة لديك.

ضرورة وجود جواز السفر لتفعيل حسابك.

تنويه هام: تساعدك المّحفظة على تخزين العملات الرقمية الخاصة بك وإرسالها واستقبالها في أي وقت مع إمكانية مراقبة الرصيد والتأكد منه.

طريقة بيع العملات الرقمية

تعتمد عمليات البيع على طريقتين، وهما:

استخدام منصات التداول

تعتبر الأكثر سهولة عن الطرق الأخرى، فهي تعتمد على منصات التداول بمثابة وسيط بين البائع والمشتري مع أخذ نسبة قليلة جدا تُسمي بالعمولة، وذلك من خلال ربط الحساب الخاص بك بحساب المصرف واتباع إرشادات البيع.

البيع المباشر

تعتمد على بعض المواقع التي يلجأ إليها المُستثمرين، وذلك من خلال التسجيل على الموقع وتأكيد الهوية وتفعيل طلب البيع بالسعر الذي يريده، حيث تضمن تلك المواقع حقوق كلا الطرفين لعدم السماح بوجود أي فرصة للاحتيال.

هل العملات الرقمية اسّتثمار رابح؟

لا ننسى أن سوق العملات الرقمية مليء بالمفاجآت والأحداث الغير متوقعة، فهو يعتمد على المُضاربة وهذا يدل على أن الأمر متوقف على أسعار العملات سواء كانت صاعدة أو هابطة.

لذا ينصح الخبراء بضرورة التخطيط قبل الدخول في العمليات الاستثمارية أي أنه لا يُفضل الاستثمار وأنت لا يُمكنك تحمل خسارة أموالك، فلا ضامن للربح كما هو الحال مع الخسارة لا تكون مستمرة، والأخذ بعين الاعتبار أنه إذا عرض عليك أي شخص بأنك سوف تربح ما هو إلا محتالاً، لذا تتسرع وتصبح فريسة لهم.

فلا شك أن تداول الأسهم أقل خطورة عن التداول بالعملات الرقمية ولكن هذا لا يمنع أن الربح من خلال العملات أكثر بكثير من الأسهم، فهذا يشر إلى أنه كلما ارتفعت المخاطر كلما زاد العائد والربح منها.

﻿عيوب العملات الرقمية

بالرغم من وجود العديد من المميزات التي تحظى بها العملات الرقمية، إلا أن هذا لا ينفي عن وجود بعض العيوب، وتتمثل في الآتي:

تعدّ من بين العملات الجديدة التي مازال البعض ينتابه القلق أثناء التفكير في اقتنائها.

عدم وجود دلائل أو عقود تثبت حقوق مُستخدمي تلك العملات.

تعتبر من العملات المتقلبة خلال مدة قصيرة.

عدم توافر العديد من المتاجر الإلكترونية أو المواقع التي تستخدمها.

لم تعترف بها الدول حتى الآن.

لا شك أن عمليات النصب والاحتيال منتشرة في جميع المجالات ومع انتشار سوق العملات الرقمية بدأ المُحتالين باللجوء إليها عن طريق عرض فرص هائلة للاستثمار وضمان الربح للمُستثمر أو مضاعفة أمواله خلال فترة قصيرة من الوقت، ولا نغفل عن إقناعهم بعدم ضرورة أن تكون ذو خبرة، فقط كل ما عليك هو السماح لهم بالتحكم في حساباتك، لذا يجب توخي الحذر.