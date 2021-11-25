الاحتلال يعتقل مواطناً من خانيونس على حاجز بيت حانون

أعلنت مصادر محلية، صباح اليوم الخميس25/11/2021، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت مواطناً من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، أثناء مغادرته عبر حاجز بيت حانون "إيرز" يوم أمس برفقة زوجته المريضة.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسن مصطفى أبو مصطفى من سكان خانيونس أثناء مغادرته عبر حاجز بيت حانون/ايرز يوم امس برفقة زوجته المريضة.

وبذلك يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون/ ايرز منذ مطلع العام الجاري الى (5) مواطنين.

ويضطر سكان قطاع غزة، للتنقل عبر حاجز بيت حانون للتوجه للضفة المحتلة، حيث تسمح سلطات الاحتلال تسمح لأقل من 4 في المائة من سكان قطاع غزة السفر عبر حاجز "بيت حانون"، وذلك بعد موافقة المخابرات الاحتلال عليهم؛ وجلهم من المرضى والطلبة والأجانب والعاملين في المؤسسات الأجنبية والتجار رجال الأعمال.

ويتعمد الاحتلال تحويل حاجز "بيت حانون" إلى "مصيدة" يختطف من خلالها الفلسطينيين ويحولهم للتحقيق في سجن عسقلان، ويساومهم على العمل معه، بما فيهم المرضى، والتجار والطلبة.

ويفرض الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 15 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.