شهد سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 25 نوفمبر 2021 – الليرة السورية في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا في البيع والشراء.

ووفقًا لوسائل الاعلام السورية المختصة بالأسعار فإن الدولار قفز أمام الليرة اليوم الخميس حيث سجل في السوق السوداء اليوم 3485 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر البيع 3535 ليرة.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، 3920 ليرة للشراء، و3981 ليرة للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) 4664 ليرة للشراء، و4741 ليرة للبيع.

أما سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية فقد سجل اليوم الخميس 927 ليرة للشراء، و943 ليرة للبيع، والدرهم الإماراتي 956 ليرة للشراء، و962 ليرة للبيع، والدينار الكويتي 11512 ليرة للشراء، و11702 ليرة للبيع.