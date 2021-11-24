شهد سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021 اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية وسط استمرار الازمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان.

وشهد الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعًا جديدًا عن يوم امس الاربعاء وقد تتراوح تسعيرة الدولار في هذه السوق ما بين 23600 و23700 ليرة لكل دولار.

وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.

سعر الدولار اليوم في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.