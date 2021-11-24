شهدت سعر الليرة التركية اليوم الخميس 25-11-2021 أمام العملات الاجنبية اهتمامًا كبيرًا من الاتراك لا سيما بعد حزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وولي العهد الاماراتي محمد بن زايد.

وشهد سعر الدولار في تركيا اليوم الخميس 25-11-2021 أما سعر الليرة التركية تراجعاً حيث سجل سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والليرة السورية اليوم الخميس 25 تشرين ثاني 2021 على النحو التالي:

سعر الليرة التركية اليوم الخميس 25-11-2021

العملة السعر

الدولار الأميركي 12.2

اليورو 14.3

ريال سعودي 2.3643

الليرة السورية 300