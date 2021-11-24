"يديعوت" تكشف: الجيش الاسرائيلي يُجهز خطة لهجوم بري على قطاع غزة

كشف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُجهز خطة محدثة لشن هجوم بري على قطاع غزة في حال اندلاع أي حرب قادمة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلي عما يُسمى قائد المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي "اليعازر توليدانو" إن القيادة التي يرأسها تعمل على التحضير لهجوم بري في حالة اندلاع حرب في قطاع غزة الذي واجه منذ حوالي ستة أشهر معركة "سيف القدس".

وقال توليدانو في مؤتمر حول الأمن القومي والديمقراطية "لمعهد إسرائيل للديمقراطية": "نعد لهجوم بري حديث لقطاع غزة، علما بأن الهجوم البري في غزة ينطوي على احتمالية كبيرة لتحقيق إنجازات كبيرة لكن كل هجوم بري له إنجاز وهناك ثمن".

وأضاف: "أعتقد أن صور الانتصار في المعركة التالية تظل ثابتة حتى قبل أن تبدأ".