الاحتلال يرفض طلب طبيب بتعويضه عن استشهاد بناته في قصف على غزة

أيدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا اليوم الأربعاء حكم المحكمة الأدنى درجة برفض طلب الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش للحصول على تعويضات عن استشهاد بناته الثلاث وابنة أخيه بقصف "إسرائيلي" عام 2009.

وقالت ما تُسمى بهيئة القضاة للاحتلال الاسرائيلي: "قلوبنا مع المدعي... لكن في إطار الإجراءات التي أمامنا ليس هناك سبيل لقبول طعن أو تصحيح".

وأبو العيش طبيب متخصص في طب النساء ويتحدث العبرية وعمل في مستشفيات إسرائيلية ويعيش حاليا في كندا، وطالب بالاعتذار والتعويض عن استشهاد بناته ميار (15 عاما) وآية (13 عاما) وبيسان (21 عاما) وابنة أخيه نور (14 عاما).

وقال في تصريح لوكالة "رويترز": "كنت آمل أن يصدر قضاة الاحتلال حكما يحيي الأمل، لكني توقعت أنهم لن يفعلوا ذلك... ولذلك هيأت نفسي للسعي للعدالة لميار وبيسان وآية ونور في أي محفل ممكن".

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يعني اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية قال "كل الخيارات مفتوحة".

وتابع أنه يعتزم استخدام أي أموال يتلقاها لتوسيع مؤسسة "بنات من أجل الحياة" التي أسسها.

وتوفر المؤسسة فرصا تعليمية للفتيات من الشرق الأوسط، بما في ذلك من إسرائيل.