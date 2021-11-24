بث مباشر للقاء القائد النخالة اليوم على قناة الميادين (بتوقيت البهاء)

تبث قناة الميادين اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021 لقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، عبر برنامج (لعبة الأمم).

ومن المقرر أن يُبث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً (توقيت البهاء)، وسيتناول اللقاء إجابةً على أسئلة هامة حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية.

وكانت قناة الميادين عرضت في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، فيلماً وثائقياً تحت عنوان "بتوقيت التاسعة" تحدث عن القائد في "سرايا القدس" الشهيد بهاء أبو العطا، وعن تاريخه النضالي في حركة الجهاد الإسلامي.

وجاء عرض الفيلم، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد "سرايا القدس" الشهيد بهاء أبو العطا، حيث سيتم عرض الجزء الأول.