يواصل فريق العمل بموقع فلسطين اليوم نشر تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2021- 2022 والتي تشهد بحثًا مكثفًا عبر محركات البحث في مواقع الانترنت لا سيما موقع جوجل.

وتمكنت القناة من جذب اهتمام شريحة واسعة جدًا من عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم العربية لا سيما الاماراتية والخليجية منها.

واصبحت القناة محطة اهتمام جماهير كرة القدم الخليجية خاصة مع عرض كافة مباريات دول الخليج العربي لا سيما الاماراتية منها.

وتحظى القناة بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور الرياضي، لما تبثه القناة من مسابقات رياضية كرة قدم وكرة سلة وكرة يد وكرة البيسبول وأنواع رياضة أخرى.

وأعلنت القناة أنه يمكن لمتابعيها في مصر والمغرب وجميع دول العالم، مشاهدة القناة الأولى حتى الرابعة مجانا عبر زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت أو تحميل التطبيق من جوجل بلاي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 الجديد

التردد: 12226 - معامل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

التردد: 11804 - الاستقطاب: أفقي - الترميز: 27500