كثير من عشاق المقاومة الفلسطينية يترقبون موعد انطلاق بث مباشر لقاء امين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة بتوقيت البهاء على قناة الميادين اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021.

وكانت قناة الميادين أعلنت أنها ستبث لقاء خاص عبر برنامج "لعبة الأمم" يوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت البهاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة.

وأوضحت القناة أن اللقاء سيتناول أسئلة هامة حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بالمقاومة وتطورها بعد معركة سيف القدس.