طريقة عمل الكركديه المركز في البيت لمرضى الضغط

طريقة عمل الكركديه المركز البارد في البيت حيث شهدنا عمليات بحث كبيرة عبر الانترنت للتعرف على خطوات عمل الكركديه ، ويفضل الكثير تناوله لا سيما مرضى السكري الضغط ، كما أنه يتمتع بفوائد صحية ، وعن طريقة اعداده سهلة ويمكن اعداده بسرعة عالية .

ونتيجة لطلب المواطنين حرصنا على وضع طريقة عمل الكركديه المركز البارد في البيت في هذه المقالة ، علمًا أن مكوناته أو ما تعرف عند الناس بالمقادير متوفرة في جميع الاسواق وسهل الحصول عليها في أي وقت

طريقة تحضير الكركديه ليست صعبة وهي سهلة للغاية ، ويمكن اعدادها في المطبخ بعدة دقائق ، ونشير هنا إلى أن فريق فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم تحضيرات للوجبات والحلويات والمشروبات مختلفة الأصناف، كما وهو الان في هذا التقرير وفرّنا لكم خطوات عمل الكركديه المركز .

مقادير مشروب الكركديه :

6 أكواب كركديه

6 كوب ماء

1ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا سائلة

3 كوب سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون طازج

طريقة تحضير مشروب الكركديه :

أولاً اضع الكركديه في وعاء واغمره بالماء طوال الليل، ثم اضع الكركديه في قدر، واضيف السكر واتركيه يغلي بهدوء لمدة 15 دقيقة، ثم اضيف عصير الليمون، صفي الكركديه.

ثانيًا: اضع العصير المركز في كاسات ورقية ثم ضعيه في الفريزر لمدة يوم كامل.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين اخرج المشروب من الكاسات ثم اضعه في أكياس نايلون، واحضر كاسات شفافة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع قطعة أو أكثر من الكركريه المركز، في ابريق الخلاط ثم اضيف الماء البارد، وبعدها شغل الخلاط ليختلط جيدا ثم صبه في الكاسات وقدميه.، وهيك يكون المشروب جاهز للتناول.

ملاحظة: لمشروب الكركديه المركز فوائد صحية لجسم الانسان، حيث يُحافظ على توازن درجة حرارة الجسم.

فوائد الكركديه :

1 - يخفض الكولسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب.

2 - يحسن عملية الهضم ويحمي من الإصابة بالإمساك.

3 - مدر للبول ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

5 - يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

6 - يهدئ الأعصاب ويخفف التوتر.

7 - ينشط الدورة الدموية في الجسم.