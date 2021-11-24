الاحتلال يحكم على طفل مقدسي بالسجن 10 سنوات

أصدرت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 10سنوات على الفتي المقدسي محمد صباح، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أصدرت اليوم حكماً على الفتى المقدسي محمد خالد محمد صباح (17 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات، وفرضت عليه غرامة مالية باهظة بقيمة 170 ألف شيقل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وكان محمد قد اُعتقل بتاريخ 28/10/2019 بعد أن أُصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بشكلٍ مباشر في البلدة القديمة في القدس، مما استدعى نقله للمستشفى بحراسة مشددة، وخضع لعدة عمليات جراحية، ومكث في سجن "عيادة الرملة" ستة أشهر و نُقل بعدها إلى سجن "مجدو" ومن ثم إلى سجن "الدامون".

يذكر أن أكثر من 30 طفلًا مقدسيًا، لا يزال يقبع داخل سجون الاحتلال تتعمد محاكم الاحتلال أصدر الأحكام العالية و الغرامات الباهظة بحقهم.