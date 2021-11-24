3 إصابات باعتداء مستوطنين على مركبات المواطنين في رام الله

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء مستوطنين على مركباتهم المارّة قرب قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين هاجموا مركبة مواطن من نابلس رشقًا بالحجارة مما أدى إلى انقلابها، فيما أصيب مواطن بجروح خطيرة نقل على إثرها مع طفله المصاب بجروح متوسطة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال عيان : إن "مواطنًا ثالثًا من قرية دوما جنوب نابلس أصيب بجروح طفيفة جراء تطاير زجاج مركبته بعد تعرضها للرشق بالحجارة من جانب مستوطنين".

كانت أصيبت الطفلة زين خميس فراج (15 عاما) بجروح في رأسها، مساء الثلاثاء عقب تعرض مركبة كانت تقلها إلى الرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، شمال رام الله.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال ارتكب (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، وفق تقرير محلي فلسطيني.

وذكر التقرير، ان اعتداءات المستوطينين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وصلت 103 اعتداءًا خلال الشهر الماضي.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (477، 394، 214) انتهاكا على التوالي.