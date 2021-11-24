الاحتلال يغلق طريقا فرعية بالمكعبات الاسمنتية غرب الخليل

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، طريقا فرعية بالمكعبات الإسمنتية، شمال شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي،إن " قوات الاحتلال أغلقت بالمكعبات الإسمنتية الطريق المعروفة "بمدخل الكسارة"، الواقعة قرب كسارة "بن اري" الإسرائيلية والمقامة على أراضي المواطنين غرب الخليل، ومنعت المواطنين من استخدامه".

وأكد أن هذا الإجراء الاحتلالي سيزيد من معاناة عدد كبير من المواطنين في قرية الكوم وبلدة بيت عوا، وغيرها من البلدات والقرى التي يعتمد سكانها على هذه الطريق في الوصول إلى منازلهم وأعمالهم، ويجبرهم على سلوك طرق بديلة.