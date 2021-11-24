حملة المقاطعة  تثمن موقف ملكة جمال اليونان "رافائيلا بلاستيرا"

ثمنت حملة المقاطعة- فلسطين، اليوم الأربعاء، انسحاب ملكة جمال اليونان "رافائيلا بلاستيرا" من مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها مدينة ايلات الساحلية الفلسطينية المحتلة في ديسمبر المقبل، وذلك رفضاً لسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحملة في بيان لها، أن سلسلة الانسحابات من مسابقة جمال الكون، تشكل صفعة في وجه دولة الاحتلال الصهيوني التي تحاول تلميع صورتها الاجرامية، والتي باتت مكشوفة أمام جميع أحرار العالم.

وأشارت إلى أن الحملة أن موقف "رافائيلا بلاستيرا" هو الموقف الصحيح الذي يجب تبنيه في كل مكان انتصاراً للحق الفلسطيني المضطهد.

وأمس الثلاثاء، قرّرت ملكة جمال اليونان الانسحاب من مسابقة ملكة الكون التي سوف تقام في إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وعللت "بلاستيرا" انسحابها قائلة: "لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حكومة جنوب أفريقيا أنها "سحبت الدعم" من ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في المسابقة.