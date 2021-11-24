أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 24/11/2021

شهدت أسعار الذهب في السوق الاردنية، اليوم الأربعاء 24/11/2021، انخفاضاً بقيمة تراوحت بين 20 و30 قرشا، وهو الانخفاض الثاني على التوالي، بعدما انخفضت أسعار المعدن النفيس بواقع 60 قرشا يوم أمس الثلاثاء، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة فقد تراجع سعر بيع الغرام الواحد من المعدن الأصفر عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 36.6 دينارا، كما انخفض لغايات الشراء إلى 35.1 دينارا.

وسجل سعر بيع عيار 24 قيراط انخفاضا، حيث وصل إلى 43.5 دينارا، والشراء بقيمة 40.4 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 32.8 دينارا، والشراء بقيمة 29.8 دينارا.