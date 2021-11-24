ما هي الأكلة المفضلة للملك الأردني الراحل الحسين..؟

يحظى الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال بمحبة كبيرة لذا يبحث كثيرون عن تفاصيل حياتها من بينها الأكلة المفضلة للملك الأردني وهو ما كشفها الشيف الأردني علي الشوبكي، طاهي الملك الحسين بن طلال، عن الأكلات المفضلة التي كان يعدها للعاهل الأردني الراحل.

وقال الشوبكي، الذي خدم في قصر الحسين لأكثر من 40 عامًا، إن الملك الحسين كان يحب كل الأكل الأردني، وخاصة المنسف الأردني.

وكشف الشوبكي في حديث للتلفزيون الأردني، أن الأكلة المفضلة للملك الراحل كانت الفاصوليا البيضاء مع الكفتة الى جانبها متبل.

وأكد الشوبكي أن الملك الحسين كان "لا يهتم كثيرًا بالطعام، واذا قدمت له الماء يقول شكرًا".

وروى الشوبكي أن في أحد الأيام وجد الملك الحسين مرة يتناول حبة "بندورة" في مطبخ القصر، بعد أن غادر الطاهي ظنًا منه أن الملك مدعو إلى مائدة طعام ولن يأكل في القصر.

الحسين بن طلال بن عبد الله ولد في 14 نوفمبر 1935 وتوفي 7 فبراير 1999)، هُو ملك الأردن الثالث.

تولى الحكم من الحادي عشر من أغسطس عام 1952 حتى وفاته في السابع من فبراير عام 1999.

رغم أن الملك الحسين تزوج أربع مرات، إلا أنه لم يجمع بين زوجتين في وقت واحد، وقد أنجب من هذه الزيجات أحد عشر ابنًا وبنتًا، هم: الأميرة عالية، الملك عبد الله، الأمير فيصل، الأميرة زين، الأميرة عائشة، الأميرة هيا، الأمير علي، الأمير حمزة، الأمير هاشم، الأميرة إيمان، الأميرة راية.