الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24/11/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:04 م
24 نوفمبر 2021
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الدولار في مصر اليوم الأربعاء24/11/2021والعملات في القاهرة

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