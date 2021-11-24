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تفاصيل الخبر
الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24/11/2021
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:04 م
24 نوفمبر 2021
الدولار في مصر اليوم الأربعاء24/11/2021والعملات في القاهرة
#الدولار في مصر
#العملات في مصر
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