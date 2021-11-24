العملات الرقمية: ارتفاع للبيتكوين.. !

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 24/11/2021، ارتفاعاً بشكل طفيف، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.57تريليون دولار بزيادة قدرها 0.89٪ عن اليوم الماضي، بعد دخولها التاريخ كأول دولة تقبل البيتكوين كعملة رسمية، أعلنت السلفادور عن خطط جديدة لإنشاء مدينة بيتكوين ممولة بالكامل مبدئيًا بسندات البيتكوين بقيمة 1 مليار دولار.

كانت الأيام السبعة الماضية مؤسفة ودامية لكل مستثمر في مجال العملات الرقمية، حيث انخفاض سعر العملة الأولى بيتكوين (BTC) من 65 ألف دولار إلى 55 ألف دولار، مما أدى إلى تحويل مشاعر السوق من الحماس إلى الخوف.

بالطبع يؤدي الخوف وعدم اليقين والشك - أو كما يطلق عليه محبو العملات الرقمية (FUD) - إلى ارتباك واسع النطاق في الأسواق مما يؤدي إلى عدم وضوح اتجاه الأسعار وتضاربها. ومع ذلك، بالنسبة للعديد ممن يتبعون استراتيجية الاحتفاظ بالعملات على المدى الطويل أو من يعرفون بالـ HODLers في الأوساط الرقمية، إنه مجرد يوم تداول آخر.

مخطط سعر البيتكوين

في وقت كتابة هذا المقال، يبلغ سعر تداول العملة الرقمية الأولى نحو 56 ألف دولار. أما هيمنة البيتكوين تبلغ 41.50% منخفضة بنسبة 0.31% عن يوم أمس.

شهدت أسعار أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية أسبوعًا طويلاً من التذبذب في الأسعار. تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية نحو 2.58 تريليون دولار، بارتفاع بلغ 1.25% عن أمس.

بينما بلغ حجم السوق الإجمالي خلال الـ 24 ساعة الماضية 128.14 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.91%.

العملات الرقمية

بعد دخولها التاريخ كأول دولة تقبل البيتكوين كعملة رسمية للبلاد، أعلنت السلفادور عن خطط جديدة لإنشاء مدينة بيتكوين ممولة بالكامل مبدئيًا بسندات البيتكوين بقيمة 1 مليار دولار. بينما ترفع الدول المجاورة لها ضريبة القيمة المضافة، أعلن رئيس الدولة اللاتينية الشاب والمحب للعملات الرقمية، نجيب بوكيلي، على تويتر عن نيته في بناء "مدينة بيتكوين" بدون ضرائب!

تسابقت منصات التداول وشركات العملات الرقمية في إظهار دعمها للقرار من خلال الرد على بوكيلي:

مدينة البيتكوين

وعن اتفاقيتهم الجديدة مع السلفادور، صرح باولو أردوينو من منصة Bitfinex لـ Cointelegraph:

"ستصبح [المنصة] قريبًا موطنًا للعديد من عروض الأصول الرقمية المحلية والأجنبية التي تعمل على تطوير تنظيم جديد للأصول الرقمية للبلد! السلفادور و Bitfinex و Blockstream يصنعون التاريخ معًا ".

بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن الشراكة، علق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أحدث شراكاته مع شركة عملات رقمية غير مشهورة. قال المسؤولون في سادس أكبر نادٍ لكرة القدم قيمة في العالم إن ايقاف الشراكة كان لإجراء مزيد من التباحثات القانونية بشأن الشراكة مع 3key، وهي شركة ناشئة للعملات الرقمية ولكنها غير معروفة إلى حد أن مديريها التنفيذيين لا يظهرون في عمليات البحث عنهم على الإنترنت.

تويتر عملات رقمية

قام المدافع الأول عن العملات الرقمية والرئيس التنفيذي لشركة Twitter، جاك دورسي، بنشر الورقة البيضاء الخاصة بمنصة تداول عملات رقمية الخاصة به والتابعة لشركته Square!

يسرد دورسي طموحات المشروع الجديد في هذه الورقة حيث يتطلع دورسي إلى إنشاء "بروتوكول لتوفير السيولة المالية وتبادل الأصول (مثل البيتكوين أو النقود الورقية أو سلع العالم الحقيقي) توفر الموثوقية ووالأمان لجميع الأطراف المعنية".