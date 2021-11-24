"مهجة القدس": الأسير عُبادة الغول يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد عبادة محمود محمد الغول (25 عامًا)؛ من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 14 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/09/2020م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة نشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عبادة الغول ولد بتاريخ 17/11/1996م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جــهــتــهـا تـتـقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأســيـر المحـرر عبادة الغول وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

