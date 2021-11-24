5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الاربعاء 24/11/2021 ، خمسة أسرى في سجون الاحتلال "الاسرائيلية" .

وقال مركز اعلام الاسرى انه قد عرف من الاسرى :

-الأسير يوسف ربحي الرجبي (24 عاماً)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

-الأسير عزمي سهيل عزمي نفاع (28 عاماً)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2015م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

-الأسير إياد محمد أحمد أبو الرُّب (45 عاماً)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2005م ، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات.

-الأسير أشرف عيسى جاد الله أبو سرور (41 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير عبد الرحمن سمير عبد الرحمن حمد حسين (32 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً .