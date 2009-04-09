حماس تطالب عباس بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالضفة، والسلطة تنفي وجودهم

فلسطين اليوم: غزة – رام الله

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس السلطة محمود عباس لإصدار أوامره بإطلاق سراح كافة المحتجزين والمعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية ووقف الملاحقات المقصودة ضد عناصر وأفراد ومؤسسات الحركة.

وفي بيان صادر عن الحركة اعتبرت فيه أن خطوة كهذه هي أهم أسس نجاح الحوار وتنقية الأجواء وإعادة الوئام بين نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الواحد مضيفة أن حماس تؤكد أن مصيرنا المشترك وعدونا الواحد وأرضنا الوطن الذي يجمعنا كل ذلك يلزم علينا أن نضاعف الجهود من أجل إنهاء حالة الإنقسام وليس لنا بد عاجلا أم آجلا إلا أن نعود صفاً قوياً في حمل عبء قضيتنا الفلسطينية نحو الحرية والإستقلال.

من جهته نفى محافظ جنين قدورة موسى وجود معتقلين سياسيين من حركة حماس في سجون أو معتقلات أي من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقال في تصريح صحفي رغم كل ما ارتكب بحق أبناء حركة فتح وغيرها من القوى فإننا رفضنا ونرفض التعامل بردات الفعل حتى مع أبناء حركة حماس وسجون السلطة مفتوحة أمام كافة المؤسسات والهيئات والفعاليات وهي خالية من المعتقلين السياسيين وجميع الموقوفين والمحتجزين متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم أو انتهاكات أوتهم جنائية ومخالفة القانون، مؤكداً أن مبدأ الاعتقال السياسي مرفوض وان السلطة الوطنية ستبقى حريصة على وحدة الأرض والشعب والحوار الوطني حماية لمشروعنا الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية.