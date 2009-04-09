السلطات المصرية تسمح بعودة 41 مريضاً إلى غزة

فلسطين اليوم – غزة

سمحت السلطات المصرية اليوم, بعودة 41 مريضاً فلسطينياً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع عقب الانتهاء من فترة علاجهم في المشافي العربية.

وقالت مصادر فلسطينية أن 41 مريض وجريح قد عادوا لقطاع غزة عبر معبر رفح, بعد أن أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية والسعودية, إضافة للسماح بسفر خمسة أطباء فرنسيين.

وعلى الصعيد ذاته أكد رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة, أن سلطات الاحتلال ستغلق جميع معابر القطاع ابتداءً من يوم غداً الخميس وحتى صباح الأحد القادم وذلك بمناسبة حلول أعياد الفصح اليهودية .