لجنة تقصي الحقائق الأممية في قطاع غزة تسلّم تقريرها النهائي بعد أسبوعين

فلسطين اليوم-غزة

من المقرر أن تسلّم اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، المتعلقة بالحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، تقريرها النهائي بعد حوالي أسبوعين، لا سيما وأن الحرب الأخيرة أوقعت أكثر من 1430 شهيداً ونحو 6 آلاف جريح وشرّدت عشرات الآلاف بعد تدمير البنية التحتية بشكل كامل.

فقد التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس التحقيق الذي يراجع ويحقق في عدة حوادث جرت في قطاع غزة بين السابع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) والتاسع عشر من كانون ثاني (يناير) الماضيين (فترة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة)، "وما نجم عن تلك الحوادث من قتلى وجرحى ودمار لمباني الأمم المتحدة"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمم المتحدة: "إن أعضاء مجلس التحقيق الذي يقوده إيان مارتن تشاركوا مع الأمين العام الخلاصات والتوصيات التي توصل إليها، وأبلغوا بان كي مون أنهم ما زالوا في عملية وضع اللمسات الأخيرة على التقرير".

وقالت مونتاس "إن أعضاء مجلس التحقيق أوضحوا أنهم يتوقعون تقديم تقريرهم بعد حوالي أسبوعين، وأنه لن يتم الإدلاء بأي تعليق إضافي على التقرير قبل صدوره رسمياً"، حسب قوله.