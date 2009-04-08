إسرائيل ترفض الإفراج عن المعتقل السعودي العطوي

فلسطين اليوم-القدس

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب الإفراج عن المعتقل السعودي عبد الرحمن العطوي. وأفاد محامي مؤسسة مانديلا سني خوري بأن المحكمة انعقدت بحضوره وممثل الأمم المتحدة وممثل الادعاء العام للنظر في طلب الإفراج عن العطوي الذي تحتجزه إسرائيل رغم انتهاء محكوميته في مايو 2005.

وأضافت مؤسسة مانديلا, أن المحكمة قررت الاستمرار في اعتقال العطوي لحين إيجاد دولة تستقبله, متذرعة بأن قرار الرفض بسبب عدم تعاونه مع ممثل الأمم المتحدة وعدم إعطائه أي تفسير واضح لسبب دخوله إلى إسرائيل, علما بأن ممثل الأمم المتحدة أبلغ المحكمة بوصول ممثل من دولة أوروبية إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وبدأ بدراسة ملف العطوي مع 4 أسرى آخرين لمنحهم اللجوء السياسي ومن المفترض الحصول على الرد النهائي في غضون أيام.

وأكد البيان أن نهج المحكمة غريب بالنسبة لمسار القضية القانوني, ولفت إلى أنها أصدرت قرارا قبل وصول ممثل الدولة الأوروبية وبحثه موضوع ترحيل العطوي، مما يعني أنها تتعمد الاستمرار في اعتقاله، وأكدت أن المحامي سيقوم بالاستئناف على قرار الرفض. يذكر أن العطوي اعتقل مطلع مارس 2005 متسللا عبر الحدود المصرية, وحكمت عليه محكمة أيرز بالسجن لمدة 3 أشهر, وبعد قضاء محكوميته رفض الاحتلال الإفراج عنه.