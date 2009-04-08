القذافي يخشى من احتمال اغتيال أوباما

فلسطين اليوم-وكالات

وصف الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الامريكي باراك أوباما بأنه "ومضة في الظلام الامبريالي" وعبر عن خشيته من احتمال اغتيال اوباما.

ولم يذكر القذافي الجهة التي قد ترغب في اغتيال أوباما لكنه ضرب أمثلة على ذلك باغتيال الرئيسين الامريكيين جون كنيدي وابراهام لينكولن الى جانب الزعيم المدافع عن حقوق السود مارتن لوثر كينج.

وعبر القذافي أمام طلاب جامعيين في سرت عن خشيته "من أن تتم تصفية هذا الرئيس الامريكي الجديد الشاب مثلما تمت تصفية الرئيسين الامريكيين جون كنيدي وابراهام لنكولن وتصفية داعية حقوق السود مارتن لوثر كينج أو أن يتم اخضاعه للسياسة الامبريالية" دون أن يحدد الجهة التي قد تضغط على أوباما.

واعتبر أن "الرئيس أوباما ومضة في الظلام الامبريالي". وعرض القذافي الذي يرأس الاتحاد الافريقي حاليا العمل مع أوباما لدعم الامن والاستقرار والازدهار في افريقيا ومناطق أخرى.

كما اثنى على الرئيس الامريكي الجديد لمخالفته ما قال انها السياسة الخارجية الامريكية السابقة التي كانت تملي على بقية العالم ما ينبغي فعله لخدمة المصالح الامريكية. وقال في تصريحات نشرتها وسائل اعلام رسمية "الخطاب السياسي للرئيس أوباما حتى الان هو خطاب منطقي خال من العنطزة 'الغطرسة' الامريكية التي كانت سائدة في خطب الرؤساء الامريكيين السابقين."

وفرض الغرب لعقود من الزمن عزلة على القذافي الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969 متهما اياه بدعم الارهاب. غير أن علاقاته بالغرب تحسنت منذ أعلنت ليبيا في 2003 تخليها عن برامجها لصنع أسلحة دمار شامل ووافقت على دفع تعويضات لاسر ضحايا تفجير طائرتي ركاب احداهما أمريكية والاخرى فرنسية.