الشرطة الإسرائيلية تهدم منزل فلسطيني في القدس المحتلة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

دمرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في مدينة القدس المحتلة منزل فلسطيني كان نفذ هجوما بجرافة في تموز (يوليو) الماضي، وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث ميكي روزنفلد انه تم تدمير منزل حسام دويات الذي نفذ هجوما وقتل، في قرية سور باهر في ضواحي مدينة القدس، وذلك "تنفيذا لقرار قضائي".

وكانت المحكمة العليا رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به عائلة دويات ضد تدمير المنزل.

وفي العام 2005، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال موشيه يعالون بوقف تدمير المنازل، بعدما خلصت لجنة تحقيق عسكرية إلى ان هذا التدبير يدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات بدل ان يكون رادعا. وعين يعالون وزيرا للشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتانياهو الحالية.