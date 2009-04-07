الأسد: « دعم المقاومة » هو خيار سوريا لتحقيق السلام

فلسطين اليوم-وكالات

قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء إن "دعم المقاومة هو خيار سوريا لتحقيق السلام".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن تصريحات الأسد جاءت خلال ترؤسه اجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية وهي ائتلاف سياسي يضم مجموعة من الأحزاب يترأسها حزب البعث الحاكم.

وشدد الأسد على أن "دعم المقاومة هو خيار سوريا في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل" في الشرق الأوسط. وقال إن "ذلك يأتي في إطار التزام سوريا بخطها القومي والوطني وبتمسكها بالحقوق العربية وتصديها لكل محاولات التفريط بها".

وأضاف الأسد، الذي زار بعد قمة الدوحة كلا من سلطنة عمان ومملكة البحرين: "علينا أن نتابع تعزيز مقومات صمودنا من خلال تدعيم جبهتنا الداخلية خاصة في ظل الأزمة المالية التي لها تداعياتها على جميع بلدان العالم". وأكد على ضرورة "الاستفادة من الانفراج العربي للتأسيس لمنهجية فاعلة في العمل العربي المشترك ومن الانفراج الدولي لتوسيع الحوار مع دول العالم".