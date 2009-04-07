بعد نفاد 61 صنفا من الأدوية.. « الصحة » بغزة تحذر من استمرار العجز في المخزون الدوائي

فلسطين اليوم-غزة

حذرت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة, أمس، من خطورة استمرار العجز في الرصيد الدوائي في مخازن وزارة الصحة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع الاحتلال وصول الأدوية إلى قطاع غزة.

واعتبرت الإدارة، الانخفاض السلبي في المخزون الدوائي، إنذاراً يهدد حياة العشرات من المرضى "الذين لا يزالون يرقدون في غرف العناية المركزة بالمستشفيات وينتظرون ذات المصير الذي لاقاه من سبقهم". وأكدت إدارة الصيدلة، في بيان تلقت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، أن 61 صنفا من الأدوية نفدت من مخازن وزارة الصحة وأن 69 صنفا من المهمات الطبية أصبحت هي الأخرى رصيدها صفر.

وقالت:" إننا في وزارة الصحة الفلسطينية، نناشد جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والصليب الحمر الدولي وكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية وكل الشرفاء والأحرار في العالم بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وعلى وجه الخصوص معبر رفح البري من أجل السماح بإدخال الأدوية والمهمات الطبية".