مجلس الأمن يفشل بالتوصل لقرار بشأن كوريا الشمالية

فلسطين اليوم- وكالات

فشل مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة عقدها لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً طويل المدى بالتوصل إلى قرار، واتفق الأعضاء على مواصلة النقاش بشأن الرد المناسب على الخطوة الكورية الشمالية.

وعقدت جلسة المناقشات المغلقة التي استمرت ثلاث ساعات بناء على طلب اليابان وبدعم من الولايات المتحدة اللتين وصفتا إطلاق الصاروخ بأنه أمر خطير وانتهاك للقوانين الدولية يستوجب ردا قويا من مجلس الأمن.

ولكن الصين التي نأت بنفسها عن التصعيد الذي صاحب الموضوع طيلة الأسابيع الماضية ومعها روسيا طلبتا من الجميع الهدوء وممارسة ضبط النفس والتعامل مع الأمر بما يحفظ أمن وسلامة المنطقة، وأكدت بكين استعدادها للعب دور بناء بهذا الشأن.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ يسوي للصحفيين عقب جلسة المناقشات التي انتهت في ساعة متأخرة فجر اليوم "إن أي تحرك يقوم به مجلس الأمن إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً يجب أن يكون "حذراً ومتناسباً".

أما السفير الياباني لدى الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو فقال عقب الجلسة "إن بلاده تدرس مع أعضاء مجلس الأمن ما يمكن اتخاذه من إجراءات"، وشدد على أن بيونغ يانغ خالفت بإطلاقها الصاروخ قرارات مجلس الأمن، مؤكدا أنه عبر أجواء اليابان.

في حين قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن أعضاء المجلس عبروا عن مواقف قوية أثناء المشاورات ضد ما وصفتها بالخطوة الكورية الشمالية.

وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية فشل في وضع القمر الصناعي في مداره وإن أجزاء منه سقطت في بحر اليابان بينما استقر المتبقي مع حمولته في المحيط الهادئ، وذلك رغم تأكيد بيونغ يانغ نجاح عملية الإطلاق.

وتخشى واشنطن أن ما تقول بيونغ يانغ بأنه تجربة لإطلاق قمر صناعي للاتصالات ليس سوى غطاء لاختبار صاروخ بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية وقد يصل مداه نظريا إلى شمال أميركا.