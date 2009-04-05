القبض على صحفي بقناة « الجزيرة القطرية » خطط لاغتيال أوباما

فلسطين اليوم: قسم المتابعة

قالت صحيفة "خبر تورك" التركية اليوم الأحد، إن أجهزة الأمن التركية ألقت القبض على مواطن سوري الأصل يحمل هوية صحفية صادرة عن قناة الجزيرة القطرية اعترف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء مشاركته في منتدى حوار الحضارات في اسطنبول الثلاثاء القادم.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على هذا الشخص الجمعة الماضي، وأنه اعترف بأنه كان ينوى اغتيال أوباما، عن طريق اندساسه بين الصحفيين، وطعن أوباما بسكين، وأنه في حالة فشله كان هناك 3 أشخاص سيتواجدون بالقاعة التي تعقد فيها جلسة المنتدى لمساعدته.

مشيرة إلى أن التحقيقات تركز حاليا، على بيان ما إذا كانت الهوية التي يحملها هذا الشخص، هي بالفعل هوية حقيقية صادرة عن قناة الجزيرة، أم بطاقة مزورة، موضحة أن هذا الشخص يعيش في اسطنبول، ويحضر بصفة منتظمة جميع المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة بالعالم العربي وتعقد في اسطنبول.

وأضافت أنه تم نقل جميع المعلومات إلى المخابرات الأمريكية والتي ستشارك في عمليات التدقيق الخاصة بهويات جميع الصحفيين المشاركين في تغطية فعاليات منتدى حوار الحضارات.