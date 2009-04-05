العاهل المغربي يدعو لجنة القدس إلى الاجتمـاع فـي أول أيـار القادم

فلسطين اليوم-وكالات

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لجنة القدس التي يترأسها الى الاجتماع في الاول والثاني من أيار بهدف بحث سبل التصدي لـ "السياسات اللامشروعة" التي تنتهجها اسرائيل في المدينة المقدسة، بحسب ما أفاد امس مصدر رسمي في الرباط.

ولجنة القدس المنبثقة من منظمة المؤتمر الاسلامي مكلفة حماية الطابع الثقافي العربي الإسلامي لمدينة القدس.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن الدورة العشرين للجنة "ستبحث في الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها من اجل التحرك على الساحة الدولية لحمل اسرائيل على وقف سياساتها اللامشروعة في المدينة المقدسة".

وأضاف البيان: إن لهذه السياسات "انعكاساً سلبياً على الأوضاع في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك على مستقبل عملية السلام" في الشرق الأوسط.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، أوضحت الوزارة ان هذه الدورة ستعقد في احدى المدن المغربية.

وفي 27 تشرين الاول، بعث العاهل المغربي بصفته رئيساً للجنة القدس، رسائل الى رؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون والبابا بنديكتوس السادس عشر يناشدهم فيها التدخل لدى الحكومة الاسرائيلية لكي تعدل عن أي إجراء لن يخدم السلام في المنطقة.