شعت: ما نستطيع أن نقوله لأبناء شعبنا.. « صبراً آل ياسر »

فلسطين اليوم – غزة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفدها لحوار القاهرة الدكتور نبيل شعت إن سبب تأجيل الحوار الفلسطيني هو عدم توصل الفصائل الفلسطينية إلى صيغة الالتزام التي ستعطى للأسرة الدولية لكي تفك الحصار عن قطاع غزة في حال شكلت الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأضاف شعت خلال حلقة خاصة عن الحوار قدمتها إذاعة صوت القدس في غزة الليلة الماضية أن القاهرة اقترحت بعض البدائل لحل القضايا الخلافية وهو ما احتاج مزيداً من الوقت لدراستها.

وحول ما يشعر به الفلسطينيون من حالة إحباط نتيجة عدم التوصل إلى الوحدة الفلسطينية اكتفى الدكتور شعت بالقول :"صبراً آل ياسر"، متعهداً ببذل كل الجهد للتوصل إلى وحدة فلسطينية تضمن توحيد الصف الفلسطيني.