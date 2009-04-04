بالصور:التجمع الإعلامي بالوسطى ينظم زيارة تفقدية لمعهد للأيتام فى مدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

نظم التجمع الإعلامي الشبابي فرع الوسطى اليوم السبت زيارة تفقدية لمعهد الأيتام بمدينة غزة بمناسبة يوم اليتيم العالمي.

وأكد عبد الله عثمان مدير التجمع في فرع الوسطى لـ"فلسطين اليوم"، أن هذه الزيارة تأتي ضمن النشاطات الاجتماعية التي يقوم بها التجمع من أجل تعزيز العلاقات مابين الصحفيين والمؤسسات الأهلية والحكومية وللإطلاع على عملها والتواصل بينها من أجل تطوير الجهود للرقي بالمجتمع الفلسطيني وحل جميع معضلاته.

وأشار عثمان، إلى أهمية التواصل مع الأيتام ليس فقط في يومهم ولكن في كل الأوقات من أجل التواصل معهم والتعبير عن معاناتهم ومساندتهم في مشوار حياتهم، معبراً عن شكره لمعهد الأيتام الذي يقدم كل مابوسعه من أجل رسم الابتسامة على أطفال فقدوا آبائهم أو أمهاتهم خاصة في ظل أعداد الشهداء الذين يسقطون على أرضنا بفعل العدوان الإسرائيلي.

من ناحيتها، قدمت نهى العطاونة مديرة العلاقات العامة في المعهد شكرها لوفد التجمع على زيارته للمعهد، مشيرةً إلى أهمية الزيارات المجتمعية على نفوس الأطفال الأيتام في المعهد حيث تشعرهم أنهم غير منبوذين في المجتمع ومحط اهتمام من الجميع.

واستعرضت العطاونة خلال جولتها مع الوفد داخل المعهد تاريخ ونشأة المعهد وأهم الأحداث التي مر بها خلال نشأته، مبينةً أن المعهد يضم 100 طفل من بينهم 62 فتاة، بالإضافة إلى 33 موظف يعملون على مدار أربع وعشرين ساعة من أجل خدمة الأيتام.

وذكرت العطاونة، أن المعهد يضم قسمي إيواء للبنين والبنات بكافة مرافقهم، وقسم خدمات الرعاية النهارية الشاملة كتدريب الكمبيوتر والأنشطة الرياضية والمكتبة، فضلاً عن وجود قسم للخدمات المساندة.

وعن أهم الخدمات المقدرة للبنين والبنات في المعهد، أكدت العطاونة، أن المعهد يوفر المأوى والرعاية الشاملة كالتعليم والترفيه الهادف والرعاية الصحية والتربية والرياضية والاجتماعية، فضلاً عن برامج توعية أمهات الأيتام، وورش العمل.

وكشفت العطاونة، أن المعهد بدأ في برنامج للعمل مع كافة الأيتام في كل المناطق ليتم تقديم كافة الخدمات لهم كما تقدم للأطفال داخل المعهد من خلال المؤسسات الخارجية التي تكفل الأيتام، مبينةً أن أكثر من 30 ألف طفل هم من الأيتام.

وطالبت العطاونة، كافة المؤسسات بالعمل على الاهتمام بالأيتام وتقديم الدعم لهم بكافة الأشكال من أجل رسم البسمة على شفاههم والعمل على إدخال السرور إلى قلوبهم.

بدورها، عبرت شيماء عيد إحدى الفتيات المتواجدة في المعهد عن شكرها لوفد التجمع الإعلامي على هذه اللفتة الكريمة، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تدخل السرور على نفسها وزملائها في المعهد، وطالبت بمزيد من الدعم لكل الأيتام في القطاع.

يشار إلى أن الوفد قام بجولة تفقدية داخل المعهد والتقى برئيس مجلس إدارته بكر الخزندار الذي رحب بالضيوف، وأثنى على زيارتهم، كما قدم أعضاء الوفد الورود والهدايا على أطفال المعهد الذين أبدوا سرورهم بهذه الزيارة.