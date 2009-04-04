أردوغان: لست محاميا عن حماس ودافعت عن غزة من منطلق إنساني

فلسطين اليوم: وكالات

أكد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، خلال ندوة حوار الحضارات التي عقدت أخيرا في لندن، أن موقفه في دافوس من الحرب الإسرائيلية على غزة جاء من منطلق إنساني بحت، لأنه لا يقبل بصمت الزعماء أمام مثل هذه الجرائم الوحشية في حق النساء والأطفال الفلسطينيين.

وقال أردوغان، خلال الندوة التي عقدت بمركز المعهد الإسلامي باكسفورد، إن غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام ما هي إلا سجن كبير مفتوح، وأنه ليس محاميا عن حماس، لكنه يؤمن بصعوبة التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية بدون مشاركة حماس، وهو ما سينقله إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته لتركيا الأحد المقبل.