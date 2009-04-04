استطلاع إسرائيلي: 59% من سكان العالم يعتبرون « إسرائيل » عدوانية ومتعجرفة

فلسطين اليوم: غزة

كشف النقاب أمس الجمعة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجرت في الأشهر الأخيرة استطلاعا واسع النطاق شمل شرائح متعلمة وميسورة في 13 دولة اعتبرتها دول مركزية، اتضح منه أن 59% من سكان العالم وفق هذه الشريحة، ينظرون إلى إسرائيل كدولة عدوانية ومتعجرفة.

وشمل الاستطلاع قرابة 5300 شخص من دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا، وعددا من الدول الأوروبية، وتبين من الاستطلاع أن 35% اعتبروا إسرائيل دولة عدوانية، و24% اعتبروها متعجرفة، بينما أعلن 27% عن تأييدهم لإسرائيل سياسيا.

وقد جرى الاستطلاع بغالبيته الساحقة قبل الحرب على قطاع غزة، وتم استكماله بعد الحرب، إلا أنه في كل واحدة من هذه الدول جرى الاستطلاع على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت من خلال أسئلة مباشرة ومتنوعة، والمرحلة الثانية كانت بعد عرض "فيلم وثائقي" إسرائيلي يتضمن مشاهد وتقارير متنوعة عن إسرائيل في كافة المجالات، بما فيها الصراع الإقليمي، وكما يبدو وفق الرواية الإسرائيلية.

وتبين أن النظرة السلبية تجاه إسرائيل تراجعت بنسب كبيرة بعد مشاهدة الفيلم، إلا أن الوزارة أبقت على النتائج الأولية.

وأظهر الاستطلاع أن إسرائيل تحظى بأكبر شعبية في الهند مع 58%، تليها الولايات المتحدة 56% وروسيا 52% ثم المكسيك 50% والصين 48% وايطاليا وكندا 39% وبولندا 36% والمانيا 35% وبريطانيا 34% وفرسنا 27% واسبانيا التي فيها أدنى نسبة تأييد لإسرائيل 23%.