الأحمد: جولة الحوار الأخيرة كانت « جدية » وبدأنا نقترب من حل ملف م.ت.ف

فلسطين اليوم-القدس العربي

قال عزام الأحمد عضو وفد فتح لحوار القاهرة لـ 'القدس العربي' ان جولة الحوار الأخيرة لم تسفر عن اي اختراق في تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس، لكنه قال انها كانت 'جدية'.

واشار الاحمد الى ان النقاش في ملف منظمة التحرير وشكل القيادة القادمة حدث فيه تقارب، وقال 'في ملف المنظمة بدأنا نقترب لحل الخلاف'.

وكذلك ذكر الاحمد ان ايا من اللقاءات لن تتم بين حركته وحركة حماس سواء في الضفة الغربية او غزة، خلال الفترة التي تسبق الجولة القادمة في القاهرة، وقال 'اللقاءات ستحدث هنا في القاهرة فقط'.