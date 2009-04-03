حوار القاهرة الفلسطيني: أفكار «خلاقة» تؤجله 3 أسابيع

فلسطين اليوم - غزة

انتهت الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، كما بدأت، بأسرع مما هو متوقع، حيث أعلن المفاوضون عن حركتي فتح وحماس تأجيل المحادثات لثلاثة اسابيع، إلى حين مراجعة الجهات القيادية، رغم الحديث عن مقترحات جديدة وصفت بـ«الخلاقة».

وأعلنت حركتا فتح وحماس إرجاء المحادثات بينهما ثلاثة أسابيع أخرى لدراسة طروحات جديدة لإنهاء الخلافات. وذكر مسؤول فلسطيني أن هناك مقترحات وصفها بـ «الخلاقة» قدمت ، وأن الحركتين اتفقتا على الحاجة لدراستها ومن ثم العودة مجددا.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان طلب من الحركتين تأجيل المحادثات بينهما لطرح الأفكار الجديدة، خصوصاً ان أيا منهما لم يبد أي «مرونة» في مواقفه تجاه حل القضايا الخلافية، لا سيما في ما يتعلق ببرنامج الحكومة وفلسفة وعقيدة الأجهزة الأمنية والمرجعية الوطنية في المرحلة الانتقالية.

من جهته، قال القيادي في حماس محمود الزهار إن «أمورا جديدة طرأت على حوار القاهرة، إلى جانب تكرار الأعياد في مصر، استدعت تأجيل الحوار لفترة من الزمن ليُجرى استكماله في وقت لاحق». وأضاف «لن نتحدث حاليا عن تفاصيل... هناك أشياء كانت عالقة جرى إنجازها، وهناك أشياء عالقة وأخرى جديدة تحتاج لمزيد من المشاورات».