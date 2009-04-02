أتباع ليبرمان يهددون باغتيال أعضاء كنيست عرب

فلسطين اليوم – "ترجمة خاصة"

قدم عضو الكنيست من حزب خداش "عفو اغباريه" شكوى لضابط الكنيست بعد أن تلقى رسالة تهديد في بريده الالكتروني تدعو لقتله هو وأعضاء الكنيست العرب.

وجاء في الرسالة التي أرسلت لاغباريه في بريده من قبل مجهول "سلام لك يا مخرب الحاقد على اسرائيل فأنا أعرف بأنك متحمس للانضمام لمخربي حماس مثل أعضاء الكنيست الآخرين وعلى رأسهم احمد الطيبي فالبتوفيق لكم فانت (اغباريه) ستكون أول من سيتم قتله وأنت وأمثالك من أعضاء الكنيست العرب لا تساوون الرصاص الذي سنقتلكم به فأنتم تستحقون الحرق.

وجاءت رسالة التهديد لعضو الكنيست عفو اغباريه بعد أن ألقى خطابا من على منصة الكنيست، دعا فيه المجتمع الدولي لفرض حصار على حكومة إسرائيل في أعقاب التصريحات العنصرية التي أدلي بها وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في أول يوم له في منصبه كوزير خارجية "إسرائيل".