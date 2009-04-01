موسى: التفاوض مع إسرائيل دون وقف الاستيطان « خطأ »

فلسطين اليوم-وكالات

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه من الخطأ الجلوس على طاولة التفاوض مع الإسرائيليين الآن دون وقف المستوطنات، منبهاً الى أن التفاوض دون وقف الاستيطان يعطي غطاء لإسرائيل.

وقال موسى في تصريحات له بهذا الصدد "إن الوعود أصبحت غير مقبولة فمن يريد التحدث معنا يجلس ليكتب"، مضيفاً أنه لا يرى في الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو تغيراً. واوضح إن رفض التعاون لإقامة دولة فلسطينية حقيقية هو الخط الدائم لأي حكومة إسرائيلية بالاضافة إلى الاستمرار في تغير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة والتركيبة الجغرافية في الأراضي الفلسطينية.

وقال "إن السياسة الإسرائيلية تسير فى إتجاه معين وتأتى حكومات لتنفيذها بشكل أو بآخر سواء بحدة أقل أو أكثر فالحدة موجودة".

وشدد موسى على ضرورة توحد الموقف العربى في مواجهة الموقف الإسرائيلي ..وقال "اذا حدث موقف عربي واضح في مواجهة الموقف الإسرائيلي وأى سياسة غربية تؤيده سنستطيع أن نعدل الصورة وهذا يجب أن يكون من منطلق أرضية يفهمها الآخرون". وشدد على أن التفاوض بالشكل الموجود حالياً لا يأتي بنتيجة الا إذا توقف الاستيطان..لافتاً إلى تبلور الموقف العربي في إطار" لا مفاوضات دون وقف الاستيطان."