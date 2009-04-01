ورشة عمل تدريبية بغزة حول القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة

فلسطين اليوم-غزة

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل تدريبية حول 'القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة'، في قاعة التدريب في المركز بغزة.

وأوضح بيان صدر عن المركز، أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة'، الذي ينفذه المركز في إطار الشراكة مع مؤسسة دايكونيا.

وأشار البيان إلى أن الورشة استهدفت إحدى وعشرين باحثا ميدانيا متطوعا في وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق الإنسان، وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباعه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى تعريفهم بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين أثناء الاحتلال.

واستعرض المشاركون في الورشة إلى وضع الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي، وخاصة بعد عملية الرصاص المصبوب وتداعياتها على سكان غزة، وجرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم، وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وتطرقوا إلى توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعزيزا للجهود التي يبذلها المركز لضمان محاسبة الإسرائيليين الذين أمروا أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم جرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.