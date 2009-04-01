عبيد: شركة الكهرباء في غزة معرضة للانهيار التام

فلسطين اليوم-غزة

قال المهندس كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة ان شركة الكهرباء التي تغذي القطاع معرضة للانهيار.

وقال عبيد في تصريح صحفي اليوم ان الشركة أوقفت جميع مشاريعها لإعمار غزة بسب عدم وجود المواد الاساسية للشبكة بعد تعطل الكثير من محولاتها والكوابل وعدم وجود بديل لها أو قطع غيار بسبب اغلاق المعابر وقصر المسموح به للقطاع على المواد الاستهلاكية والتموينية.

وحذر عبيد من نفاذ هذه المواد بالكامل خاصة بعد تعطل مولد للكهرباء داخل محطة الطاقة التي تعمل بنصف طاقتها الانتاجية بعد قصف الاحتلال لها واصلاح وحدة واحدة فيها ولا زالت الوحدة الثانية معطلة ولم يتم اصلاحها.

وأكد عبيد على وجود عجز بنسبة عالية في الطاقة الكلية التي تولدها هذه الوحدة حيث تنتج طاقة تقدر بـ 50 ميجا واط من اصل 140 ميجا واط بسبب تعطل مولد فيها، وأحد التوربينات عدا عن تعطل محولات الشبكة والكوابل وهو ما يؤثر سلبا على خدمة المواطنين حيث تصاعدت الشكاوى لرداءة الخدمة وعدم تواصل الكهرباء لأكثر من 8 ساعات بمناطق كثيرة بمدينة غزة.

ودعا عبيد السلطات المصرية إلى إدخال المواد الاساسية لإصلاح مولدات الكهرباء والمحولات والكوابل واستبدال التالف منها.