الأردن يطالب حكومة نتنياهو بمواصلة الالتزام بعملية السلام

فلسطين اليوم: وكالات

طالب الأردن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مواصلة الالتزام بعملية السلام وفقا لمرجعياتها المعروفة.

وشدد وزير الدولة لشؤون الأعلام والاتصال نبيل الشريف في تصريح صحفي نشر الأربعاء (1/4) على ضرورة أن تعمل إسرائيل، على "حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق حل الدولتين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأكد أن أمن إسرائيل "لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة كاملة".

وأكد بنيامين نتنياهو، عشية تشكيل حكومته اليمينية المتطرفة، أنه لا يؤمن بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت حجمها، وهو الأمر الذي أثار قلقا في عمّان، التي تفسر كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية على أنه ترسيخ لحل "الوطن البديل".