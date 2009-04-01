الاحتلال يعتقل شابين من الجهاد الإسلامي في قباطيا

جنين: فلسطين اليوم

أفاد مصدر مطلع في حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، اثنين من كوادرها في بلدة قباطية.

و قال المصدر في اتصال هاتفي مع "فلسطين اليوم" أن آليات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة و داهمت عدد من المنازل، و اعتقلت كل من محمد وليد خزايميه "22" عاما، و الشاب رامي فضل الباشا "25" عاما، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

في حين اقتحمت منزل القيادي في الحركة " علاء أبو الرب" والمعتقل لدى أجهزة السلطة الفلسطينية و هددت ذويه باغتياله إذا لم يوقف نشاطاته ضد الاحتلال من داخل سجون السلطة، حسبما قالوا.