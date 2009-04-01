تحديد أسعار المحروقات وأسطوانات الغاز لشهر نيسان 2009

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة المالية -الهيئة العامة للبترول برام الله- ان الحد الاقصى لاسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر نيسان "4-2009" في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1/4/2009، ستكون على النحو التالي:

لتر السولار: 4.4 شيكل

لتر البنزين 95: 5.15 شيكل

لتر البنزين 96: 5.15 شيكل

لتر البنزين 98: 5.46 شيكل

لتر الكاز: 4.4 شيكل

اسطوانة الغاز 12 كغم للوكيل: 40 شيكل

اسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك: 44 شيكل

اسطوانة الغاز 48 كغم للوكيل:160 شيكل

اسطوانة الغاز 48 كغم للمستهلك: 176 شيكل

وطالبت الهيئة العامة للبترول اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار المحددة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.