عباس يمهل فتح وحماس 10أيام لتشكيل حكومة وفاق وطني بعد قرار فياض مواصلة مهامة

فلسطين اليوم-رام الله

أعلن رئيس حكومة رام الله الدكتور سلام فياض أمس انه قرر مواصلة أداء مهام منصبه إلى حين تشكيل حكومة فلسطينية جديدة منعا لتكون فراغ سلطوي رغم أن الحادي والثلاثين من آذار مارس كان يُعتبر اليوم الأخير لعمل حكومته.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر مطلعة قولها ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيعطي وفدي حماس وفتح المتحاورين في القاهرة فرصة تتراوح من أسبوع الى عشرة ايام للاتفاق على لتشكيل حكومة وفاق وطني.

وفي حال عدم الاتفاق، فإنه يميل الى تكليف فياض بتشكيل حكومة مؤقتة تدير السلطة الى حين الاتفاق.